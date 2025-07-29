Непогода в Киеве: ветер срывает облицовку с домов – обломки падают на авто и людей

В Киеве бушует непогода, вызванная сильным ветром, из-за которого срывает облицовку жилых комплексов. Куски материалов падают на людей и автомобили, создавая опасность. Об этом пишут Телеграм-каналы.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, на Киевщине объявили повышенный уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня ожидается гроза, которая также затронет Киевскую область. В связи с неблагоприятными погодными условиями на Киевщине объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Синоптики предупреждают: «Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта».
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