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Непогода в Украине вызвала подтопления и отключения света: фото последствий

23:18, 29 июля 2025
Сильнее всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Непогода в Украине вызвала подтопления и отключения света: фото последствий
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Мощные ливни и шквальный ветер накрыли несколько областей Украины, вызвав масштабные подтопления и поваленные деревья. Сильнее всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области, где спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В Ровно, Звягеле, Вишневце и Шаргороде зафиксированы подтопления. В Винницкой и Житомирской областях более 120 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Подразделения ГСЧС совместно с офицерами-спасателями территориальных громад активно откачивают воду, убирают поваленные деревья, помогают местным жителям и координируют действия на местах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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