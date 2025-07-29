Экс-министра финансов Испании Монторо подозревают в коррупции в газовой сфере

Экс-министр финансов стал фигурантом расследования о коррупции и получении взяток от газовых лоббистов.

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Бывший министр финансов Испании Кристобаль Монторо, который занимал должность при правительстве Мариано Рахоя, стал фигурантом расследования о возможной коррупции. Его обвиняют в получении взяток от лоббистов газовой промышленности на сумму 673 тысячи евро. Об этом сообщило издание Euractiv.

Согласно полицейскому отчету, взятки поступали через частную юридическую фирму Монторо Equipo Económico, после чего средства перечислялись на личные счета экс-министра и его партнеров. Монторо является одним из 29 человек, фигурирующих в длительном расследовании, касающемся возможных попыток влияния на законодательные реформы в пользу газового сектора.

Сам Кристобаль Монторо отвергает обвинения, утверждая, что против него «нет доказательств». Он также заявил, что прекратил сотрудничество с Equipo Económico еще в 2008 году, хотя официально оставался основателем и президентом этой фирмы.

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