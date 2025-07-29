Станцию метро «Лыбедская» в Киеве открыли после проверки подозрительного предмета

В Киеве станция метро «Лыбедская» вернулась к работе в обычном режиме.

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Станция метро «Лыбедская» в Киеве снова работает в обычном режиме — на вход и выход. Движение поездов восстановлено. Об этом сообщили в КГГА.

Ранее на станции был обнаружен подозрительный предмет. Специалисты провели проверку и установили, что он не представляет угрозы.

В КГГА напоминают: если вы заметили оставленные без присмотра вещи (сумки, пакеты, коробки), не пытайтесь самостоятельно проверять их содержимое. Сообщите о находке дежурному сотруднику станции или полиции.

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