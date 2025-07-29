Кабмин предлагает установить прямой запрет на создание образовательных учреждений, бенефициарами которых являются резиденты РФ

Правительство предлагает непосредственно в законе о высшем образовании предусмотреть, что учредителями или конечными бенефициарными владельцами не могут быть резиденты РФ.

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Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 13554 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности.

Среди прочего, предлагается внести изменения в Закон «О высшем образовании». В соответствии с этими изменениями, создание в Украине учреждений высшего образования с участием иностранных физических и юридических лиц, а также создание иностранными учреждениями высшего образования своих структурных подразделений на территории Украины осуществляется при условии получения лицензии на соответствующую деятельность в порядке, установленном этим Законом, и при условии, что учредителями и/или конечными бенефициарными владельцами не являются резиденты государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.

Напомним, действующая ч. 3 ст. 31 закона предусматривает, что создание в Украине учреждений высшего образования с участием иностранных физических и юридических лиц, а также создание иностранными учреждениями высшего образования своих структурных подразделений на территории Украины осуществляется при условии получения разрешения МОН. Такие учреждения высшего образования и их структурные подразделения действуют на территории Украины исключительно при условии получения лицензии на соответствующую деятельность в порядке, установленном этим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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