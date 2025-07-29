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Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

16:45, 29 липня 2025
Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.
Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ
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Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 13554 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності.

Серед іншого, пропонується внести зміни до Закону «Про вищу освіту». Відповідно до цих змін утворення в Україні закладів вищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим Законом, та за умови, що засновниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками не є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Нагадаємо, чинна ч. 3 ст. 31 закону передбачає, що утворення в Україні закладів вищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання дозволу МОН. Такі заклади вищої освіти та їхні структурні підрозділи діють на території України виключно за умови отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України освіта

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Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

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