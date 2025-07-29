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Міноборони замовляє ще 200 тисяч посилених сухпайків для ЗСУ

21:17, 29 липня 2025
Державний оператор тилу оголосив новий тендер на закупівлю раціонів для військових.
Міноборони замовляє ще 200 тисяч посилених сухпайків для ЗСУ
Джерело фото: АрміяInform
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Агентство Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) оголосило новий тендер на закупівлю 200 000 посилених добових польових раціонів для Збройних Сил України. Це доповнення до вже укладених контрактів на аналогічну кількість сухпайків, які раніше були замовлені для військових.

Паралельно ДОТ продовжує контрактування звичних добових раціонів. За інформацією агентства, нещодавно було укладено нові договори на постачання таких пайків, які відповідно до заявок Командування Сил логістики, почнуть надходити до підрозділів з вересня 2025 року.

Станом на кінець липня ДОТ адмініструє 11 активних контрактів на постачання традиційних добових раціонів. Загальний обсяг закупівель за цими угодами становить близько 1,6 мільйона наборів.

Одна з компаній-постачальників, яка виконує одразу три контракти, вже передала військовим частинам 70% продукції — з випередженням запланованих термінів постачання.

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