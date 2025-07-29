Хто має право зайти до квартири без дозволу власника – роз'яснення юристів

Без дозволу власника не можна заходити в чуже житло, проте існують винятки.

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Ніхто не має права заходити до квартири без згоди власника або рішення суду. Це гарантовано Конституцією України та законами про недоторканність житла. Винятком можуть бути лише надзвичайні ситуації, коли існує загроза життю чи майну, повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

У таких випадках дозвіл власника не потрібен. Йдеться про:

пожежу;

затоплення;

обвал;

витік газу;

інші ситуації, що становлять загрозу життю людей.

Проте важливо: сусіди не можуть самовільно проникати до чужого житла. Вони зобов’язані викликати аварійні або комунальні служби, які вже діятимуть у межах своїх повноважень.

Також зазначається, що за несанкціонований вхід платить власник, який відмовив в доступі до квартири, чи той, з чиєї вини сталася надзвичайна ситуація.

Якщо квартира розташована в будинку з ОСББ, посадові особи об’єднання мають право брати участь у доступі до житла разом із комунальними службами.

Водночас і власники, і комунальники мають дотримуватись обов’язкових правил.

Власник повинен надати доступ для:

ліквідації аварій (цілодобово);

ремонту чи перевірки обладнання;

зняття показань лічильників.

Натомість комунальники мають:

пред’явити посвідчення;

поважати приватне життя мешканців;

обмежувати доступ лише до місць розташування обладнання.

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