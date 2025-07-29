10 копійок вилучать з обігу, а що буде з номіналом 50, – розповів Пишний

НБУ вилучить монети 10 копійок, але збереже 50 копійок і планує замінити «копійку» на «шаг».

Фото: molbuk.ua

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Національний банк України (НБУ) оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, монети номіналом 50 копійок залишаються затребуваними, особливо в торговельній сфері, тому НБУ планує продовжувати їх карбування та поповнення в обігу. Водночас він анонсував ініціативу заміни терміну «копійка» на історично український «шаг», що має на меті відхід від російських фінансових традицій і повернення до національної ідентичності.

«Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів», – зазначив Пишний. Він наголосив, що заміна назви «копійка», яка досі законодавчо визначена як одна сота гривні, є кроком до остаточного відмежування від впливу країн, де використовується цей термін, таких як Росія, Білорусь чи Придністров’я.

Наразі слово «копійка» присутнє в цінах у магазинах, фінансовій документації, чеках і банківських додатках. Відродження терміну «шаг» має завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році, та повернути українським монетам власну ідентичність. Зміни передбачають не лише перейменування розмінних монет, а й ширший культурний контекст: нові написи з’являться в магазинах, аптеках, закладах харчування, транспорті, фінансових документах і банківських додатках. «Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші. Реальна і дієва мовна деколонізація у фінансовій сфері», – підкреслив голова НБУ.

Пишний також послався на історичний приклад – рідкісний плакат, який зберігся з часів Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Цей документ, виданий Командуванням Української Галицької Армії, оголошував про введення в обіг нової державної валюти ЗУНР – карбованців і гривень із розмінною одиницею – шагом. Таке рішення було ухвалене після розпаду Австро-Угорщини для стабілізації цін, налагодження торговельного обороту між УНР і ЗУНР та сприяння економічному зростанню регіону.

Згідно з курсом обміну, встановленим у січні 1919 року, 1 карбованець дорівнював 2 гривням або 200 шагам, а 1 гривня прирівнювалася до 1 австро-угорської корони. Цей курс базувався на Тимчасовому законі про гроші в УНР від грудня 1917 року. Пишний наголосив, що цей історичний документ є прикладом значення національної валюти як атрибуту державності та інструменту економічної стабільності.

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