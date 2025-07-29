НБУ планує з жовтня вилучати з обігу 10 копійок: як розраховуватися готівкою тепер

Із жовтня Національний банк планує припинити карбування та поповнення обігу монет номіналом 10 копійок.

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Національний банк України анонсував намір поетапно вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Про це йдеться у повідомленні регулятора, який уже розпочав громадське обговорення відповідної ініціативи.

Там вказують, що сьогодні у готівковому обігу знаходиться близько 5,5 млрд шт. монет, з яких 4,1 млрд — 10 копійок, ще 1,4 млрд — 50 копійок. При цьому монети дрібного номіналу (10 коп.) вже фактично не використовуються під час розрахунків за товари чи послуги.

На відміну від 50 копійок, на які зберігається стабільний попит (зокрема в роздрібній торгівлі), 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Їх вилучення дозволить зменшити витрати на карбування, оброблення, перевезення й зберігання.

З 1 жовтня 2025 року НБУ планує:

припинити карбування 10 копійок;

зупинити їх поповнення в обігу;

почати вилучати їх із банківської системи (без повернення в обіг).

Водночас монети залишатимуться дійсним засобом платежу — ними можна буде розраховуватись у магазинах, а банки й надалі прийматимуть їх від населення.

Як будуть відбуватися розрахунки без 10 копійок

Якщо монет не буде в наявності, застосовуватиметься правило заокруглення загальної суми в чеку (як це вже відбувається після вилучення 1, 2, 5 та 25 коп.). За безготівкових розрахунків — жодного заокруглення не відбуватиметься.

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