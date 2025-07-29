Мінфін презентував інструмент для моніторингу фінансів місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України презентувало новий аналітичний інструмент — дашборд «Оперативна інформація щодо фінансового ресурсу місцевих бюджетів». Його створено з метою забезпечення прозорості, відкритості та зручного доступу до фінансових даних територіальних громад.
Завдяки дашборду представники органів місцевого самоврядування, громадськість, експерти й усі зацікавлені сторони зможуть оперативно переглядати актуальну інформацію про фінансовий стан бюджетів на місцях.
Інструмент охоплює:
Дані в дашборді базуються на системі «LOGICA» — інформаційно-аналітичній системі управління плануванням і виконанням місцевих бюджетів. Інформація оновлюється регулярно.
Станом на 1 липня 2025 року:
Дашборд дозволяє отримувати дані як у загальному по країні, так і в розрізі кожної області, району чи громади — сільської, селищної або міської.
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