Мінфін презентував інструмент для моніторингу фінансів місцевих бюджетів

Мінфін запустив дашборд для моніторингу фінансів громад.

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Міністерство фінансів України презентувало новий аналітичний інструмент — дашборд «Оперативна інформація щодо фінансового ресурсу місцевих бюджетів». Його створено з метою забезпечення прозорості, відкритості та зручного доступу до фінансових даних територіальних громад.

Завдяки дашборду представники органів місцевого самоврядування, громадськість, експерти й усі зацікавлені сторони зможуть оперативно переглядати актуальну інформацію про фінансовий стан бюджетів на місцях.

Інструмент охоплює:

доходи місцевих бюджетів (загальний і спеціальний фонди),

міжбюджетні трансферти,

залишки коштів на рахунках загального фонду та бюджету розвитку,

частку міжбюджетних трансфертів у структурі доходів,

співвідношення загальнодержавних і місцевих податків у доходах громад.

Дані в дашборді базуються на системі «LOGICA» — інформаційно-аналітичній системі управління плануванням і виконанням місцевих бюджетів. Інформація оновлюється регулярно.

Станом на 1 липня 2025 року:

до місцевих бюджетів надійшло 368,4 млрд грн,

обсяг міжбюджетних трансфертів становить 103,5 млрд грн (28,1% від усіх доходів),

залишки коштів загального фонду — 122,4 млрд грн,

залишки бюджету розвитку — 5,2 млрд грн.

Дашборд дозволяє отримувати дані як у загальному по країні, так і в розрізі кожної області, району чи громади — сільської, селищної або міської.

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