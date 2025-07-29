Практика судів
  1. В Україні

Наша держава гарантує надання допомоги — Сибіга прокоментував закон про компенсації депортованим з території Польщі у 1944-1951 роках

12:23, 29 липня 2025
Андрій Сибіга пояснив, що дасть закон щодо спадкоємців примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з територій, які входили до Польщі.
Наша держава гарантує надання допомоги — Сибіга прокоментував закон про компенсації депортованим з території Польщі у 1944-1951 роках
Фото: kyiv24.news
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони та їх спадкоємці отримають право на компенсації і повернення майна.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що цей крок повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину.

«Українська держава й надалі системно працюватиме над тим, щоб кожен злочин тоталітарного радянського режиму був належно оцінений і засуджений.

Це також стосується правонаступниці СРСР — Російської Федерації, яка й сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян. Цей закон чітко визначає термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину», - повідомив він.

Також він підкреслив, що ідеться насамперед про людей.

«На жаль, багато свідків тих трагічних подій уже пішли в засвіти. Проте з метою захисту прав тих, хто ще живе з нами, та їхніх нащадків — наша держава гарантує надання передбаченої законом допомоги.

Щирі співчуття всім, хто був примусово переселений у 1944–1951 роках з територій компактного проживання українців у складі Польської Республіки, усім їхнім близьким і рідним», - додав Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Спадкоємці примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з територій, що входили до складу Польщі, отримають компенсації і право на повернення майна – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони та їх спадкоємці отримають право на компенсації і повернення майна.

Кандидати в судді успішно склали тести з історії державності, але чи було це так легко – фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів і навмисно, і вимушено дозволила кандидатам в судді отримати високий результат.

Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області