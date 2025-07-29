Наша держава гарантує надання допомоги — Сибіга прокоментував закон про компенсації депортованим з території Польщі у 1944-1951 роках

Андрій Сибіга пояснив, що дасть закон щодо спадкоємців примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з територій, які входили до Польщі.

Фото: kyiv24.news

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони та їх спадкоємці отримають право на компенсації і повернення майна.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що цей крок повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину.

«Українська держава й надалі системно працюватиме над тим, щоб кожен злочин тоталітарного радянського режиму був належно оцінений і засуджений.

Це також стосується правонаступниці СРСР — Російської Федерації, яка й сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян. Цей закон чітко визначає термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину», - повідомив він.

Також він підкреслив, що ідеться насамперед про людей.

«На жаль, багато свідків тих трагічних подій уже пішли в засвіти. Проте з метою захисту прав тих, хто ще живе з нами, та їхніх нащадків — наша держава гарантує надання передбаченої законом допомоги.

Щирі співчуття всім, хто був примусово переселений у 1944–1951 роках з територій компактного проживання українців у складі Польської Республіки, усім їхнім близьким і рідним», - додав Сибіга.

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