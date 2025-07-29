Практика судов
  1. В Украине

Наше государство гарантирует предоставление помощи — Сибига прокомментировал закон о компенсациях депортированным с территории Польши в 1944–1951 годах

12:23, 29 июля 2025
Андрей Сибига объяснил, что даст закон о наследниках принудительно переселенных в 1944–1951 годах лиц с территорий, входивших в состав Польши.
Наше государство гарантирует предоставление помощи — Сибига прокомментировал закон о компенсациях депортированным с территории Польши в 1944–1951 годах
Фото: kyiv24.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших на тот момент в состав Польской Республики — они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что этот шаг возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления.

«Украинское государство и в дальнейшем будет системно работать над тем, чтобы каждое преступление тоталитарного советского режима было надлежащим образом оценено и осуждено.

Это также касается правопреемницы СССР — Российской Федерации, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан. Этот закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления», — сообщил он.

Также он подчеркнул, что речь идет прежде всего о людях.

«К сожалению, многие свидетели тех трагических событий уже ушли из жизни. Однако с целью защиты прав тех, кто еще живет с нами, и их потомков — наше государство гарантирует предоставление предусмотренной законом помощи.

Искренние соболезнования всем, кто был принудительно переселен в 1944–1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики, всем их близким и родным», — добавил Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении законности актов местного самоуправления – какие полномочия получит орган надзора

Народные депутаты вскоре рассмотрят в целом законопроект об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Наследники лиц, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества – Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в то время в состав Польской Республики. Они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.

Кандидаты в судьи успешно сдали тесты по истории государственности, но было ли это так легко – факторы, которые позволили большинству претендентов на должности судей пройти дальше

Высшая квалификационная комиссия судей и намеренно, и вынужденно позволила кандидатам в судьи получить высокий результат.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області