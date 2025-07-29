Наше государство гарантирует предоставление помощи — Сибига прокомментировал закон о компенсациях депортированным с территории Польши в 1944–1951 годах

Андрей Сибига объяснил, что даст закон о наследниках принудительно переселенных в 1944–1951 годах лиц с территорий, входивших в состав Польши.

Фото: kyiv24.news

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших на тот момент в состав Польской Республики — они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что этот шаг возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления.

«Украинское государство и в дальнейшем будет системно работать над тем, чтобы каждое преступление тоталитарного советского режима было надлежащим образом оценено и осуждено.

Это также касается правопреемницы СССР — Российской Федерации, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан. Этот закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления», — сообщил он.

Также он подчеркнул, что речь идет прежде всего о людях.

«К сожалению, многие свидетели тех трагических событий уже ушли из жизни. Однако с целью защиты прав тех, кто еще живет с нами, и их потомков — наше государство гарантирует предоставление предусмотренной законом помощи.

Искренние соболезнования всем, кто был принудительно переселен в 1944–1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики, всем их близким и родным», — добавил Сибига.

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