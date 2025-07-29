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Наследники лиц, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества – Зеленский подписал закон

11:20, 29 июля 2025
Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в то время в состав Польской Республики. Они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.
Наследники лиц, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества – Зеленский подписал закон
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Лица и наследники лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения с территорий компактного проживания украинского населения, входивших в то время в состав Польской Республики, смогут получить компенсации из украинского бюджета. Также они получат ряд прав как депортированные, в частности, права на изъятые в результате депортации здания и другое имущество.

Это предусматривает подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон 4540-IX о внесении изменений в Закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку», касающийся признания депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий компактного проживания украинского населения, входивших в то время в состав Польской Республики (в частности, речь идет о так называемой «Операции «Висла» или Akcja Wisła).

Соответствующий законопроект 2038 был внесен еще в сентябре 2019 года народными депутатами Вячеславом Рублевым, Александром Ткаченко и другими.

По их данным, речь идет о 700 тысячах лиц.

Итак, в Законе «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» будет определено, что депортация – насильственное переселение народов, национальных меньшинств и лиц по национальному признаку с мест их постоянного проживания на основании решений, принятых органами власти бывшего СССР, союзных республик, Польской Республики, в том числе на основании международных договоров СССР/УССР с Польской Республикой в период 1944-1951 годов.

Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц из мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами власти бывшего СССР, союзных республик, Польской Республики, в том числе на основании международных договоров СССР/УССР с Польской Республикой в период 1944-1951 годов, как незаконные и преступные акты, совершенные против них, и определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества.

Депортированными также будут считать лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения (что сопровождалось изъятием имущества, установлением режима спецпоселений и ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав) с территорий, на которых компактно проживало украинское население и которые в то время входили в состав Польской Республики, на основании решений, принятых органами власти бывшего СССР, союзных республик, Польской Республики, в том числе на основании международных договоров между СССР/УССР и Польской Республикой в период 1944–1951 годов.

Факт депортации лица подтверждается соответствующей справкой или другими документами, выданными компетентными органами Украины, других государств – бывших республик СССР, Польской Республики (Республики Польша).

В статье 7 Закона «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку», которая будет регулировать порядок и условия компенсации депортированным лицам, вернувшимся в Украину на постоянное проживание, предусматривается, что изъятые вследствие депортации здания и другое имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются депортированному лицу или его наследникам в натуре. В случае отсутствия такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.

Заявления о компенсации и возврате имущества подаются не позднее трех лет со дня приобретения лицом статуса депортированного лица.

Возмещение стоимости изъятых вследствие депортации зданий и другого имущества депортированному лицу или его наследникам осуществляется поэтапно в течение 5 лет после принятия соответствующего решения уполномоченным органом. При этом единовременно выплачивается не менее пятой части начисленной суммы. В случае смерти депортированного лица после принятия соответствующего решения возмещение стоимости осуществляется наследникам такого лица.

Возврат имущества или возмещение его стоимости депортированным лицам или (в случае их смерти) наследникам осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

Депортированным лицам, которым при возвращении в места постоянного проживания было предоставлено в собственность жилье, построенное или приобретенное за счет Государственного бюджета Украины или местных бюджетов, жилье, которое у них было изъято вследствие депортации, не возвращается или его стоимость не возмещается.

Гражданам Украины из числа депортированных лиц, которые поселились в сельской местности, государством обеспечивается бесплатная передача в собственность земли сельскохозяйственного назначения в размере земельного пая, определенного для этой местности, за счет земель запаса и резервного фонда в случае их наличия.

Также вводится новая статья 7-1, которая предусматривает денежную помощь лицам, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения с территорий, на которых компактно проживало украинское население и которые в то время входили в состав Польской Республики.

Определено, что лица, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения с территорий, на которых компактно проживало украинское население и которые в то время входили в состав Польской Республики, имеют право на единовременную денежную помощь. В случае смерти лица, указанного в части первой этой статьи, после принятия соответствующего решения единовременная денежная помощь выплачивается наследникам такого лица (супруге или супругу, а в случае их отсутствия — детям). Размер, порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи определяются Кабмином.

Новый закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Кабмин утверждает порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения с территорий, на которых компактно проживало украинское население и которые в то время входили в состав Польской Республики.

Как отмечали авторы в пояснениях, речь идет о депортациях автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.

Депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществленная коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши.

Украинцы веками испытывали постоянные притеснения и преследования от колонизаторов за свою веру, язык, землю, многочисленные человеческие жертвы, духовные и материальные потери, неоднократные принудительные выселения.

Официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 г. в результате Соглашения между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального Освобождения «Об эвакуации украинского населения с территории Польской Народной Республики и польских граждан с территории УССР» и Договора между СССР и ПНР «Об обмене участками государственных территорий» от 15 февраля 1951 года, принудительно было переселено более 700 тыс. украинцев-автохтонов.

Конституционный Трибунал Речи Посполитой Польской 19 декабря 2002 года признал, а Европейский суд по правам человека 22 июня 2004 года подтвердил, что соглашение от 9 сентября 1944 года «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР» не имело никаких правовых оснований для его подписания, а действия, связанные с выполнением ее условий по принудительной эвакуации, являются незаконными.

В польском законе от 8 июля 2005 года, регулирующем отношения между государством и гражданами, принудительно переселенными на основании упомянутого соглашения, употребляется термин «изгнание», что дополнительно подтверждает, что эти события считаются депортацией.

Автор: Наталя Мамченко

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Польша закон Владимир Зеленский

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Наследники лиц, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества – Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в то время в состав Польской Республики. Они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.

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