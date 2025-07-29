Верховный Суд обнародовал обзор практики ЕСПЧ за май

В обзоре отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения Государствами-участниками прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

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Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение мая 2025 года.

В обзоре, среди прочего, приведен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения Государствами-участниками прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Обратим внимание на некоторые из них.

Постановление ЕСПЧ по делу VASYLKIV v. Ukraine (№ 77302/16). Заявитель жаловался на нарушение принципа равенства сторон, поскольку его не уведомили о апелляционном производстве. Суд первой инстанции рассмотрел иск заявителя о признании его дочери утратившей право пользования квартирой и в ее отсутствие удовлетворил этот иск. Ответчица подала апелляционную жалобу. Апелляционный суд направлял повестки заказными письмами заявителю, однако письма возвращались как недоставленные. В связи с этим апелляционный суд опубликовал сообщение о судебных заседаниях в местной газете. Само заседание прошло без участия заявителя, но с участием ответчицы. Апелляционный суд установил отсутствие оснований для признания ее утратившей право пользования квартирой.

ЕСПЧ подчеркнул, что ст. 6 Конвенции не обязывает органы власти обеспечивать безупречную работу почты, однако они могут нести ответственность за ненаправление документов заявителю. Апелляционный суд трижды отправлял повестки по домашнему адресу заявителя, и последний не отрицал факта их отправки, не утверждал, что адрес был указан неверно. Утверждение заявителя о том, что он мог не получить повестки, оказалось недостаточным для обоснования жалобы, и ЕСПЧ признал ее явно необоснованной.

Постановление ЕСПЧ по делу KRUPNYK v. Ukraine (№ 16505/23). Заявитель считал, что его право на доступ к суду было ограничено, поскольку Верховный Суд отказал в восстановлении срока на подачу кассационной жалобы.

Апелляционный суд 5 июля 2022 года огласил вводную и резолютивную части постановления по делу заявителя. Полный текст постановления был составлен 7 июля, опубликован 13 июля, а отправлен по почте — 23 августа. Заявитель получил постановление 25 августа и подал кассационную жалобу 21 сентября. Верховный Суд отказал в восстановлении срока, указав:

представитель заявителя присутствовал на заседании 5 июля и знал о постановлении в тот же день;

постановление было опубликовано 13 июля;

заявитель не объяснил, почему он или его представитель не обратились за копией постановления до 23 августа.

ЕСПЧ не усмотрел признаков нарушения права заявителя на доступ к суду и признал его жалобу по этому поводу явно необоснованной.

Суд отметил, что национальное законодательство четко определяет дату начала срока подачи кассационной жалобы, и с учетом обстоятельств дела сделал вывод, что заявитель и его представитель не проявили должной добросовестности для отслеживания хода производства и не предприняли разумных мер для получения полного текста судебного решения, когда оно стало доступным. Также ни в Верховном Суде, ни в ЕСПЧ заявитель и его представитель, которые не утверждали, что им не была известна или была непонятна устоявшаяся судебная практика относительно публикации решений в государственном реестре, не воспользовались имеющимися процессуальными возможностями (получить постановление из реестра или обратиться в апелляционный суд за его копией).

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