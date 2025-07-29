Дональд Трамп публично отреагировал на сообщения о вероятной встрече с лидером Китая

Дональд Трамп опроверг информацию об инициативе встречи с Си Цзиньпином: «Я ничего не ищу!».

Источник фото: Politico

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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что якобы ищет возможность провести саммит с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Фейковые новости сообщают, что я ИЩУ “саммит” с президентом Си Цзиньпином из Китая. Это неверно, я НИЧЕГО НЕ ИЩУ!», — написал Трамп в своем посте.

По его словам, он может посетить Китай, но только по личному приглашению лидера КНР, которое, как утверждает Трамп, уже было сделано. «Иначе — никакого интереса!» — добавил политик.

Трамп поблагодарил за внимание к этой теме, назвав распространенную информацию — ложной.

Ранее британская газета The Times сообщила о возможной трехсторонней встрече в Китае по случаю празднования окончания Второй мировой войны в сентябре, в которой могли бы принять участие президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин.

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