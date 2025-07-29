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Владимир Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте 60+: закон уже подписан

10:34, 29 июля 2025
Президент подписал закон, разрешающий гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту во время действия военного положения.
Владимир Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте 60+: закон уже подписан
Источник фото: Getty Images
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13229 о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Документ с подписью Главы государства был возвращен 29 июля.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», теперь статья 20 Закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными к военной службе по состоянию здоровья.

Для таких лиц, принимаемых на военную службу по контракту офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для приема на военную службу по контракту, а также перечень необходимых документов определяются Генеральным штабом ВСУ или соответствующим уполномоченным органом.

При приеме лиц 60+ на военную службу по контракту вводится двухмесячный испытательный срок для установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы. В случае выявления несоответствия во время испытательного срока контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется согласно подпунктам «й» или «к» пункта 3 части 5 статьи 26 указанного закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, принятых на военную службу по контракту, срок службы устанавливается на один год. Он может быть продлен по новым контрактам также на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения такие контракты расторгаются досрочно, а военнослужащие увольняются в соответствии с частью 5 статьи 26 этого закона.

Пункт 3 части 5 статьи 26 будет дополнен основаниями для расторжения контракта с военнослужащими 60+:
• в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытание;
• по причине служебного несоответствия.

Таким образом, вводится многоэтапная процедура заключения контрактов с лицами старше 60 лет, что вызывает вопросы о соотношении затраченного времени и ресурсов на бюрократическое сопровождение таких решений.

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