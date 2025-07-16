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Чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за контрактом – Верховна Рада ухвалила закон

14:15, 16 липня 2025
Депутати проголосували за закон, який дозволяє укладення контрактів на військову службу для осіб, старше 60 років.
Чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за контрактом – Верховна Рада ухвалила закон
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Так, у статті 20 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» пропонується встановити, що у період дії воєнного стану для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань на підставі листа (письмової згоди) від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.

Для таких осіб, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмова згода) командира військової частини на укладення контракту з такими особами надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України або уповноваженим органом військового управління (органом управління) іншого військового формування.

Порядок погодження кандидатів 60+ для прийняття на військову службу за контрактом, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначаються Генеральним штабом ЗСУ або уповноваженим органом військового управління (органом управління) іншого військового формування.

При прийнятті осіб 60+ на військову службу за контрактом з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом встановлюється випробування строком 2 місяці. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом такий контракт розривається достроково, а військовослужбовець звільняється з військової служби відповідно до підпунктів «й» або «к» п. 3 ч. 5 ст. 26 цього закону.

Граничний вік перебування на військовій службі для таких осіб не встановлюється.

Під час дії воєнного стану для осіб 60+, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється один рік.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік.

У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється (розривається) достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до ч. 5 статті 26 цього Закону.

Пункт 3 ч. 5 статті 26, який регулює підстави припинення чи розірвання контракту, буде доповнено пунктами, за якими контракт, укладений з військовослужбовцем 60+ буде припинено чи розірвано:

  • у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування;
  • через службову невідповідність.

Отже, встановлюється багатоетапна процедура для укладення контрактів на військову службу особами 60+ років і зарахування їх на службу, що викликає питання стосовно співвідношення витрат часу і ресурсу на бюрократичні процедури. 

Автор: Наталя Мамченко

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