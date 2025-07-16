Мужчины и женщины старше 60 лет смогут служить в ВСУ по контракту – Верховная Рада приняла закон

Депутаты проголосовали за закон, который разрешает заключение контрактов на военную службу для лиц старше 60 лет.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13229 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Так, в статье 20 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Для таких лиц, принимаемых на военную службу по контракту в качестве офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта с такими лицами предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для принятия на военную службу по контракту, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

При принятии лиц 60+ на военную службу по контракту с целью установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту устанавливается испытательный срок 2 месяца. В случае установления в период испытания несоответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту такой контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется с военной службы в соответствии с подпунктами «и» или «к» п. 3 ч. 5 ст. 26 этого закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается один год.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с ч. 5 статьи 26 этого Закона.

Пункт 3 ч. 5 статьи 26, который регулирует основания прекращения или расторжения контракта, будет дополнен пунктами, по которым контракт, заключенный с военнослужащим 60+ будет прекращен или расторгнут:

в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание;

по причине служебного несоответствия.

Таким образом, устанавливается многоэтапная процедура для заключения контрактов на военную службу лицами 60+ лет и зачисления их на службу, что вызывает вопросы относительно соотношения затрат времени и ресурсов на бюрократические процедуры.

Автор: Наталя Мамченко

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