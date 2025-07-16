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Верховная Рада вернула обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов

14:11, 16 июля 2025
Парламент принял закон, которым вводится обязательная военная подготовка для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.
Верховная Рада вернула обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов
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С целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах будет возобновлена обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Так, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13276 о внесении изменений в статью 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Законопроектом устанавливается, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины, имеющие или получающие образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор; в обязательном порядке – граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса утверждается Кабмином по представлению Министерства обороны, согласованному с МОН и с МОЗ.

Высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно полученной лицензии на соответствующую деятельность, обязаны обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса гражданами Украины, получающими высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Перечень военно-учетных специальностей, по которым ведется военная подготовка граждан по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Министерством обороны по согласованию с Министерством образования и науки, а по военно-учетным специальностям медицинского и фармацевтического профиля – по согласованию с МОН и с МОЗ.

Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2026 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности также рекомендовал парламенту принять за основу ранее анонсированный заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению. Он предусматривает, в частности, отмену начальной общевойсковой подготовки и базовой общевойсковой подготовки как составляющих подготовки граждан к военной службе. Вместо этого – введение подготовки получателей образования к национальному сопротивлению, а также трансформацию общевойсковой подготовки получателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению получателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон военная служба студенты

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