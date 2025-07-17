Можно ли получить деньги вместо «пакунка малюка» и не потерять субсидию — разъяснение ПФУ

Эта единовременная помощь не учитывается при исчислении дохода семьи для назначения жилищной субсидии.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, может ли женщина выбрать деньги вместо «пакунка малюка» и не потерять при этом субсидию.

В 2025 году семьи могут выбрать один из вариантов помощи при рождении ребенка:

натуральную — «пакунок малюка»;

денежная компенсация — 7 689 грн (три прожиточных минимума для детей до 6 лет).

Согласно пункту 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632, такая единовременная помощь не учитывается при расчете дохода для назначения жилищной субсидии.

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