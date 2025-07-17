Чи можна отримати гроші замість «пакунка малюка» і не втратити субсидію — роз’яснення ПФУ

Ця одноразова допомога не враховується при обчисленні доходу сім’ї для призначення житлової субсидії.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи може жінка обрати гроші замість «пакунка малюка» і не втратити при цьому субсидію.

Зазначається, що у2025 році сім’ї можуть обрати один із варіантів допомоги при народженні дитини:

натуральну — «пакунок малюка»;

грошову компенсацію — 7 689 грн (три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років).

Згідно з пунктом 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, така одноразова допомога не враховується при розрахунку доходу для призначення житлової субсидії.

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