Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 8 июля рекомендовал парламенту принять за основу ранее анонсированный заместительницей руководителя Офиса Президента Ириной Верещук законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению. Ранее «Судебно-юридическая газета» детально описывала этот законопроект.

Законопроект предусматривает:

отмену начальной общевойсковой подготовки и базовой общевойсковой подготовки как составляющих подготовки граждан к военной службе. Вместо этого – внедрение подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению. (Здесь следует напомнить: министр образования Оксен Лисовой

трансформацию общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования;

создание и функционирование Центров подготовки к национальному сопротивлению;

определение оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему Центрами подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также определение порядка получения соответствующих разрешений;

обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению;

изменение полномочий органов военного управления Вооруженных Сил, Кабмина, центральных органов власти, местных госадминистраций и органов местного самоуправления и т.п.

Нацсопротивление вместо базовой общевойсковой подготовки

Итак, новеллой проекта является отмена начальной общевойсковой подготовки и базовой общевойсковой подготовки как составляющих подготовки граждан к военной службе путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вместо этого, на замену этих институтов вводится подготовка соискателей образования к нацсопротивлению, порядок получения которой регулируется в Законе «Об основах национального сопротивления».

Такая подготовка начинается на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования путем изучения учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, и продолжается при получении образования на базе полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения путем изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

При этом подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению определяется как одна из составляющих подготовки граждан Украины к военной службе (изменения в ч. 1 ст. 8 Закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание, что положения о необходимости прохождения базовой общевойсковой подготовки для мужчин были внесены на основании закона «относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» от 11 апреля 2024 года №3633-IX (известный как закон об усилении мобилизации – прим. ред.). В частности, было установлено, что базовая общевойсковая подготовка, определенная ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, получающих высшее образование, – в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, которые планируют поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) ВСУ.

Вместо этого законопроектом устанавливается, что подготовка к нацсопротивлению соискателей профессионального предвысшего, высшего образования по дневной или дуальной форме получения образования, определенная статьей 6-2 Закона (которой заменяется нынешняя базовая общевойсковая подготовка), начинается с 1 октября 2026 года.

То есть, проведение военной подготовки для соискателей высшего образования (которая сейчас определена обязательной для мужчин), которая должна была начаться с 1 сентября 2025 года, проектом переносится на 1 октября 2026 года и будет обязательной для всех соискателей в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной формам обучения.

Что же касается начальной общевойсковой подготовки как составляющей подготовки граждан к военной службе, то она была введена на замену допризывной подготовки согласно Закону «относительно усовершенствования системы подготовки граждан Украины к военной службе» от 22 мая 2024 года № 3724-IX.

Таким образом, еще не было апробировано ни прохождение соискателями общего среднего образования начальной общевойсковой подготовки на третьем уровне полного общего среднего образования, ни прохождение соискателями высшего образования базовой общевойсковой подготовки. Соответственно, сейчас невозможно проанализировать эффективность проведения такой подготовки. Учитывая это, по мнению ГНЭУ, предлагаемое изменение не соответствует принципу предсказуемости.

Также в ГНЭУ отметили, что подготовка соискателей образования в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения путем изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления» (которой, фактически, заменяется базовая общевойсковая подготовка) не является основой для приобретения военно-учетной специальности и не может быть в дальнейшем использована как основание для распределения военнообязанных лиц по военно-учетным специальностям.

Кроме того, несмотря на определение подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению как вида подготовки граждан к военной службе, ее прохождение не освобождает лиц мужского пола от дальнейшего направления для прохождения базовой военной службы.

«На наш взгляд, эффективная подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения может быть полностью приравнена и зачтена гражданам, которые ее прошли, как прохождение базовой военной службы. Такое зачисление будет иметь положительное влияние на осуществление учреждениями профессионального предвысшего и высшего образования набора соискателей образования и уменьшит нагрузку на органы, которые организуют направление призывников на прохождение базовой военной службы и дальнейшую организацию прохождения этой службы», – считают эксперты ГНЭУ.

Изменения в вопросах отсрочки для мужчин до 25 лет

Сейчас прохождение базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях для граждан предусматривает ряд правовых последствий, которые не предлагается установить после прохождения гражданами подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению в высших учебных заведениях.

Так, согласно действующей сейчас ч. 5 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу.

Однако в законопроекте не предлагается внести изменения в указанную норму, а отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации предлагается предоставлять только тем военнообязанным, которые не достигли 25-летнего возраста и прошли базовую военную службу.

«Такое предложение нельзя считать последовательным, поскольку лица, прошедшие базовую военную службу, наоборот, имеют необходимые практические навыки для военной службы и осуществления мероприятий по противодействию вооруженной агрессии противника (в отличие от других граждан).

Кроме того, нельзя согласиться с различным регулированием предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лицам, которым не исполнилось 25 лет, на основании факта прохождения военной службы, поскольку такая норма может быть расценена как дискриминационная», – отмечает ГНЭУ ВР в своем заключении.

Дополнительные основания для отчисления студентов

Также ГНЭУ считает излишним предложение законопроекта о включении положения, согласно которому «дополнительным основанием для отчисления соискателей образования, не определенных частью седьмой этой статьи из учебного заведения, является неуспешная сдача итогового контроля или отказ соискателя образования от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления» (ч. 9 новой ст. 62).

Ведь основания для отчисления соискателя высшего образования определены ч. 1 ст. 46 Закона «О высшем образовании», а основания для отчисления соискателя профессионального предвысшего образования – ч. 1 ст. 44 Закона «О профессиональном предвысшем образовании». Среди таких оснований определяется «невыполнение индивидуального учебного плана» для соответствующих соискателей образования, что может включать неуспешную сдачу итогового контроля или отказ соискателя образования от изучения той или иной обязательной учебной дисциплины.

Для назначения на должности госслужбы и на должности прокуроров – нужно пройти военную службу

Действующими нормами Закона «О государственной службе» предусмотрена необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для поступления на государственную службу впервые для лиц мужского пола в возрасте до 60 лет. Исключение сделано для лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Аналогичные требования содержатся в Законе «О прокуратуре» для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры (в том числе прокурором – стажером окружной прокуратуры в определенных этим Законом случаях), областной прокуратуры, Офиса Генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Изменения, которые предлагаются законопроектом к этим законам, предусматривают, что для назначения на должности государственной службы мужчины и все претенденты для назначения на должности прокурора обязаны пройти военную службу (ч. 4 ст. 19 Закона «О государственной службе» и ст. 27 Закона «О прокуратуре» в редакции проекта).

«Следует указать, что согласно действующим положениям Закона «О воинской обязанности и военной службе» базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учебных частях (центрах) ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности. Такая подготовка для лиц мужского пола является обязательной (ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Такая подготовка должна была начаться для граждан, получающих высшее образование, с 1 сентября 2025 года – в учреждениях высшего образования всех форм собственности. Поскольку требованием к должности госслужащего является наличие высшего образования, а прокурора – высшего юридического образования, то очевидно, что при действующем регулировании все лица мужского пола, которые бы претендовали на эти должности, прошли бы базовую общевойсковую подготовку в высшем учебном заведении, в результате чего они должны были бы получить военно-учетную специальность и возможность в дальнейшем назначаться на указанные должности.

Проектом же не предлагается установить, что для назначения на эти должности может быть зачтена подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению (которая является заменой базовой общевойсковой подготовки и определяется как один из видов подготовки граждан к военной службе), как и военная служба.

Соответственно, предлагаемые изменения к этим законам создадут препятствия для значительного количества лиц относительно возможности претендовать на эти должности», – отметили в ГНЭУ ВР.

Вместе с тем, в результате прохождения непосредственно военной службы любого вида лица не получают квалифицированные знания или умения, необходимые для овладения профессией прокурора или государственного служащего. Поэтому предусмотренное проектом требование опыта прохождения военной службы для назначения на должности государственного служащего (для лиц мужского пола) и прокурора не будет способствовать привлечению квалифицированных кадров на эти должности.

При этом, поскольку прохождение базовой военной службы для женщин является добровольным, то такое требование для назначения на прокурорские должности вообще не является аргументированным, добавили эксперты.

Соответственно, в Законе «О государственной службе» предлагается из действующей редакции ч. 4 ст. 19 Закона, которой предусмотрена необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для поступления на государственную службу впервые для лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, за исключением признанных непригодными, исключить слова «базовую общевойсковую подготовку».

Таким образом, следствием указанных изменений станет невозможность поступления на государственную службу мужчин, которые не проходили именно военную службу.

Следует отметить, что Национальное агентство по вопросам госслужбы (НАГС) данный законопроект не поддержало.

«Предложенные законопроектом изменения могут привести к сужению круга и снижению качества отбора возможных кандидатов на должности государственной службы. Вместе с тем, работа государственного служащего заключается в достижении целей, определенных для соответствующего органа, что предполагает применение специальных знаний и опыта и выполнение сложных аналитических, нормотворческих, прогностических задач и т.п.

В то же время практика работы государственных органов, в частности после полномасштабного вторжения, свидетельствует о том, что такую работу могут эффективно выполнять и работники, которые не проходили военную службу. Таким образом, предложенные изменения не будут способствовать отбору профессиональных и мотивированных государственных служащих в органы государственной власти, а наоборот могут углубить кадровый голод в этих органах и нарушать меритократический принцип отбора на соответствующие должности.

Учитывая изложенное, принятие предложенных законопроектом изменений в части ограничения права на государственную службу является нецелесообразным», – указала в своем заключении глава НАГС Наталья Алюшина.

Финансирование центров нацсопротивления

Проектом предполагается установить, что финансирование деятельности Центров подготовки к национальному сопротивлению осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов и Государственного бюджета. Сельские, поселковые и городские советы выделяют средства на финансирование филиалов Центров нацсопротивления.

Впрочем, как отметило ГНЭУ, предлагаемый подход к финансированию центров и их филиалов обусловлен противоречивым подходом к их правовой природе (законопроект четко не определяет правовой статус центров нацсопротивления) и не учитывает конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.

«Возложение финансового обеспечения деятельности соответствующих центров и их филиалов, деятельность которых следует рассматривать как составляющую оборонной функции государства, на соответствующие местные бюджеты представляется некорректным в правовом отношении», – подчеркнули в управлении.

Механизм финансирования соответствующих расходов в проекте не предлагается. В пояснительной записке к проекту лишь указывается, что «реализация проекта Закона потребует дополнительных финансовых затрат и увеличения расходов из местных бюджетов, в том числе, за счет дотации из Государственного бюджета Украины». Однако при этом в приложенном к проекту финансово-экономическом обосновании соответствующие финансовые затраты предлагается обеспечить исключительно за счет местных бюджетов. Причем без предоставления необходимой информации относительно способности местных бюджетов обеспечить соответствующие расходы.

Также предлагается установить, что сельские, поселковые и городские советы «принимают решения о выделении Центрам подготовки граждан к национальному сопротивлению земель, помещений, учебных материально-технических средств, обеспечивают размещение филиалов». В связи с этим недостаточно понятным является практическое применение указанных выше положений в сочетании с предложенными предписаниями о том, что «имущество для обеспечения подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является военным имуществом и закрепляется за воинскими частями (подразделениями) Вооруженных Сил Украины».

Новые обязанности без четкого определения, что такое нацсопротивление

Согласно законопроекту сельский, поселковый, городской голова «организует выполнение мероприятий национального сопротивления и отвечает за них». В то же время, как отметило ГНЭУ, ни в действующих предписаниях Закона «Об основах национального сопротивления», ни в положениях законопроекта не содержится четкого формализованного перечня мероприятий национального сопротивления.

Кроме того, в пояснительной записке не указана цель усиления требований к сельскому, поселковому, городскому голове относительно организации выполнения мероприятий национального сопротивления и возложения на этих должностных лиц ответственности за выполнение указанных мероприятий.

«Необходимо отметить, что действующие положения Закона не возлагают на сельских, поселковых, городских голов полномочий по вопросам обороны и национального сопротивления, в отличие от полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также районных и областных советов. В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона сельский, поселковый, городской голова является главным должностным лицом территориальной громады соответственно села (добровольного объединения в одну территориальную громаду жителей нескольких сел), поселка, города, а согласно ч. 3 ст. 12 Закона «сельский, поселковый, городской голова возглавляет исполнительный комитет соответствующего сельского, поселкового, городского совета, председательствует на его заседаниях».

Итак, учитывая правовую природу должностей сельских, поселковых, городских голов и их место и роль в системе местного самоуправления, обоснованность предложенной в проекте идеи наделения этих должностных лиц соответствующими полномочиями вызывает сомнения», – отметили в ГНЭУ ВР.

Заместители госадминистраций по вопросам обороны

Изменениями в Закон «О местных государственных администрациях» предлагается определить особый порядок назначения и увольнения заместителя председателя областной и районной государственной администрации по вопросам обороны.

В частности, предлагается предусмотреть, что заместитель председателя областной государственной администрации по вопросам обороны назначается на должность и увольняется с должности председателем областной государственной администрации из числа военнослужащих воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, который (которая) командируется в областную государственную администрацию в установленном законодательством порядке, для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе, по представлению Министра обороны и по согласованию с Кабмином.

То есть в проекте, по сути, предлагается введение на законодательном уровне в систему местных государственных администраций новых должностей (заместителей по вопросам обороны), для назначения которых устанавливаются правила, отличные от общего, определенного базового подхода к вопросу назначения и увольнения заместителей председателя областной и районной государственной администрации.

Автор: Наталя Мамченко

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