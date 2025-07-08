Оксен Лисовой: Для студентов обустроили полигоны для обучения по нацсопротивлению — условия, как в 4-звездочном хостеле

В безопасном регионе уже обустроен первый полигон с комфортными условиями, соответствующими уровню 4-звездочного хостела.

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В одной из безопасных областей Украины уже создан полигон, на котором студенты будут проходить обучение по базовой общей военной подготовке в рамках курса «Основы национального сопротивления». Об этом в интервью Радио Хартия сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, полигон уже функционирует и готов принимать молодежь со всей Украины. Министр подчеркнул, что условия там соответствуют уровню четырехзвездочного хостела.

Это сделано для того, чтобы не напугать студентов сразу, а наоборот — постепенно погружать их в более спартанские условия, объяснил Лисовой.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины говорили, что не считают целесообразным заставлять всех студентов проходить базовую военную подготовку (БВП) в нынешнем формате. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

«Принудить примерно 120 тысяч студентов второго курса проходить в обязательном порядке такой курс, который сейчас предусмотрен, — не вариант. Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах) захотят откупиться от БВП», — отметил чиновник.

Он предупредил, что такая система может привести к злоупотреблениям, когда студенты будут предлагать взятки инструкторам за «условное» прохождение курса.

По словам Винницкого, в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает отменить БВП как обязательную составляющую высшего образования. Вместо этого планируется внедрить новую дисциплину — «Основы национального сопротивления».

Заместитель министра образования не сообщил подробностей, однако сказал, что не сомневается в том, что продолжительность теоретической части в новом курсе не изменится, «но все остальное должно существенно измениться и будет изменено в ближайшее время».

Успеют ли утвердить новые нормы до 1 сентября — пока неизвестно.

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