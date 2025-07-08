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Поступление-2025: стартовали собеседования и творческие конкурсы в вузах

15:23, 8 июля 2025
Индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для абитуриентов стартовали с 8 июля.
Поступление-2025: стартовали собеседования и творческие конкурсы в вузах
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В Украине стартовали творческие конкурсы и индивидуальные собеседования для будущих бакалавров, которые подали заявки на эти вступительные испытания через электронный кабинет. Об этом сообщает издание «Освіта.ua».

Индивидуальные собеседования обязательны для тех абитуриентов, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсном отборе. Творческие конкурсы проходят для тех, кто поступает на художественные, творческие и спортивные специальности.

Вступительные экзамены для абитуриентов, претендующих на бюджетные места и контракт, продлятся с 8 по 19 июля, а для тех, кто поступает исключительно на контракт, – до 1 августа.

Учреждения высшего образования проводят собеседования и творческие конкурсы в один этап, а результаты оцениваются по шкале от 100 до 200 баллов или выставляется отметка «неудовлетворительно». Видеозаписи и материалы испытаний хранятся не менее одного года, после чего уничтожаются согласно официальному акту.

После обнародования оценок за вступительные испытания, не позднее 12:00 6 августа, будут сформированы списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт.

Поступающие, получившие рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Зачисление абитуриентов происходит не позднее 11 августа.

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