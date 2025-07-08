В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Источник фото: Верховный Суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что в Украине есть проблемы с мотивированностью решений о содержании под стражей в ходе досудебного расследования и о продлении срока действия меры пресечения.

«Проблема заключается в том, что определения следственных судей не подлежат кассационному обжалованию, поэтому Верховный Суд лишен механизмов оперативного решения правовых проблем, возникающих при рассмотрении этих вопросов, – рассказал председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с руководителем Департамента по правам человека Совета Европы Клер Ови.

При этом ЕСПЧ, как добавил глава Верховного Суда, уже неоднократно обращал внимание на проблемы в Украине в вопросах содержания под стражей во время досудебного расследования и на немотивированность решений о продлении срока меры пресечения.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.