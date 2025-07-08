В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что в Украине есть проблемы с мотивированностью решений о содержании под стражей в ходе досудебного расследования и о продлении срока действия меры пресечения.
«Проблема заключается в том, что определения следственных судей не подлежат кассационному обжалованию, поэтому Верховный Суд лишен механизмов оперативного решения правовых проблем, возникающих при рассмотрении этих вопросов, – рассказал председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с руководителем Департамента по правам человека Совета Европы Клер Ови.
При этом ЕСПЧ, как добавил глава Верховного Суда, уже неоднократно обращал внимание на проблемы в Украине в вопросах содержания под стражей во время досудебного расследования и на немотивированность решений о продлении срока меры пресечения.
Автор: Вячеслав Хрипун
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