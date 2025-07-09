Можно ли работать на нескольких предприятиях сразу — что говорит законодательство

Работник имеет право заключать трудовые договоры с несколькими предприятиями одновременно, если это не запрещено законодательством или соглашениями сторон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказало, может ли работник одновременно работать по трудовым договорам на 5 предприятиях.

В частности, работник имеет право реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон. (ст. 21 КЗоТ).

Ранее мы сообщали, в какой форме заключается трудовой договор.

Также Гоструда разъяснила, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно.