Можно ли работать на нескольких предприятиях сразу — что говорит законодательство

Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказало, может ли работник одновременно работать по трудовым договорам на 5 предприятиях.
В частности, работник имеет право реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон. (ст. 21 КЗоТ).
Ранее мы сообщали, в какой форме заключается трудовой договор.
Также Гоструда разъяснила, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно.
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