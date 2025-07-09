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Чи можна працювати на кількох підприємствах одразу — що каже законодавство

07:56, 9 липня 2025
Працівник має право укладати трудові договори з кількома підприємствами одночасно, якщо це не заборонено законодавством чи угодами сторін.
Чи можна працювати на кількох підприємствах одразу — що каже законодавство
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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповіло, чи може працівник одночасно працювати за трудовими договорами на 5 підприємствах.

Зокрема, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. (ст. 21КЗпП).

Раніше ми повідомляли, за якою формою укладається трудовий договір.

Також Держпраці роз’яснила, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно.

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договір Держпраці трудові відносини

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