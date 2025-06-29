За якою формою укладається трудовий договір — роз’яснення

Трудовий договір укладається письмово або усно, залежно від статусу роботодавця та умов воєнного стану.

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У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області роз’яснили, за якою формою укладається трудовий договір.

Трудові відносини роботодавці зобов’язані оформлювати відповідно до законодавства про працю.

Основним документом офіційного працевлаштування є трудовий договір.

З особою, яка працевлаштовується, укладається усний або письмовий трудовий договір.

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець – фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовим договором можуть встановлюватися умови щодо виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової професійної кваліфікації, а також умови щодо виконання робіт, які не потребують наявності у особи професійної або часткової професійної кваліфікації.

Трудовий договір може бути:

безстроковим;

на визначений строк;

на час виконання певної роботи.

За якою формою укладається трудовий договір?

Фізична особа або ФОП має використовувати затверджену форму.

Юридична особа можете використовувати довільну форму договору, зазначивши:

трудові обов’язки працівника;

режим роботи і відпочинку;

пільги, гарантії, компенсації;

умови оплати праці та умови преміювання;

доплати, надбавки та інше.

Після укладення трудового договору роботодавець має видати наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу.

У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору (п. 1 ст. 2 Закону України « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

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