По какой форме заключается трудовой договор — разъяснение

Трудовой договор заключается письменно или устно, в зависимости от статуса работодателя и условий военного положения.

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В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области разъяснили, в какой форме заключается трудовой договор.

Трудовые отношения работодатели обязаны оформлять в соответствии с законодательством о труде.

Основным документом официального трудоустройства является трудовой договор.

С лицом, которое трудоустраивается, заключается устный или письменный трудовой договор.

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем (работодателем — физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель — физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Трудовым договором могут устанавливаться условия выполнения работ, требующих профессиональной и/или частичной профессиональной квалификации, а также условия выполнения работ, которые не требуют наличия у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации.

Трудовой договор может быть:

бессрочным;

на определенный срок;

на время выполнения определенной работы.

В какой форме заключается трудовой договор?

Физическое лицо или ФЛП обязано использовать утвержденную форму.

Юридическое лицо может использовать произвольную форму договора, указав:

трудовые обязанности работника;

режим работы и отдыха;

льготы, гарантии, компенсации;

условия оплаты труда и условия премирования;

доплаты, надбавки и другое.

После заключения трудового договора работодатель обязан издать приказ или распоряжение о приеме работника на работу.

В период действия военного положения стороны по согласию определяют форму трудового договора (п. 1 ст. 2 Закона Украины «О организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

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