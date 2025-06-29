По какой форме заключается трудовой договор — разъяснение

В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области разъяснили, в какой форме заключается трудовой договор.
Трудовые отношения работодатели обязаны оформлять в соответствии с законодательством о труде.
Основным документом официального трудоустройства является трудовой договор.
С лицом, которое трудоустраивается, заключается устный или письменный трудовой договор.
Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем (работодателем — физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель — физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Трудовым договором могут устанавливаться условия выполнения работ, требующих профессиональной и/или частичной профессиональной квалификации, а также условия выполнения работ, которые не требуют наличия у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации.
Трудовой договор может быть:
В какой форме заключается трудовой договор?
Физическое лицо или ФЛП обязано использовать утвержденную форму.
Юридическое лицо может использовать произвольную форму договора, указав:
После заключения трудового договора работодатель обязан издать приказ или распоряжение о приеме работника на работу.
В период действия военного положения стороны по согласию определяют форму трудового договора (п. 1 ст. 2 Закона Украины «О организации трудовых отношений в условиях военного положения»).
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