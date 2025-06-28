Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Комар-розвідник – в Китаї показали відео мікродрона

13:37, 28 червня 2025
Китай представив мікроботів розміром із комара – це нова віха у військовій та цивільній робототехніці.
Комар-розвідник – в Китаї показали відео мікродрона
Фото: South China Morning Post
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай досяг значного прогресу в галузі робототехніки, представивши мініатюрних роботів розміром із муху чи комара, розроблених дослідниками Національного університету оборонних технологій (HUDT). Про це повідомляє South China Morning Post. Ці мікроботи є частиною низки новітніх військових безпілотників, але саме вони привернули особливу увагу через свій потенціал і технологічні можливості. Розробка підкреслює стрімке зростання Китаю у сфері високотехнологічних військових систем, що викликає занепокоєння на Заході.

За даними China Daily, у Китаї діє понад 450 000 компаній, що спеціалізуються на робототехніці. Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2028 року дрони стануть домінуючим сегментом у китайській індустрії робототехніки. У 2022–2023 роках Китай запустив понад половину всіх роботів у світі, поступившись лише власному рекорду 2021–2022 років, що свідчить про швидкий розвиток галузі, попри пізнішу індустріалізацію порівняно зі США.

Серед новинок HUDT – мікробот довжиною лише 1,3 см, схожий на комара, оснащений двома крихітними крилами та трьома тонкими ніжками. Цей пристрій майже непомітний неозброєним оком і призначений насамперед для інформаційної розвідки та спеціальних операцій на полі бою. Водночас розробники наголошують на його потенціалі для цивільного використання, зокрема в медичних дослідженнях, моніторингу довкілля, пошуково-рятувальних операціях, оцінці територій після токсичних забруднень чи реагуванні на природні катастрофи.

Точні характеристики мікробота, такі як вартість виробництва, час польоту чи тип батареї, наразі не розкриваються. Проте технологія вже вважається значним кроком у розвитку військових можливостей Китаю, який прагне наздогнати США в цій сфері. Очікується, що мікроботи зазнають подальших удосконалень, зокрема щодо автономності, зменшення розмірів та нових функцій.

Поки невідомо, коли ці дрони увійдуть до регулярного арсеналу Китаю, але їхній потенціал для військового та цивільного застосування відкриває широкі перспективи для подальшого розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Китай дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності

КПК не передбачає оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.

Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Верховний Суд висловив позицію стосовно природи зустрічного позову в публічно-правових спорах

Зустрічний позов та тягар доказування в адмінсудочинстві – позиція Верховного Суду.

Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді