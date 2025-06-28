Комар-розвідник – в Китаї показали відео мікродрона

Китай представив мікроботів розміром із комара – це нова віха у військовій та цивільній робототехніці.

Фото: South China Morning Post

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Китай досяг значного прогресу в галузі робототехніки, представивши мініатюрних роботів розміром із муху чи комара, розроблених дослідниками Національного університету оборонних технологій (HUDT). Про це повідомляє South China Morning Post. Ці мікроботи є частиною низки новітніх військових безпілотників, але саме вони привернули особливу увагу через свій потенціал і технологічні можливості. Розробка підкреслює стрімке зростання Китаю у сфері високотехнологічних військових систем, що викликає занепокоєння на Заході.

За даними China Daily, у Китаї діє понад 450 000 компаній, що спеціалізуються на робототехніці. Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2028 року дрони стануть домінуючим сегментом у китайській індустрії робототехніки. У 2022–2023 роках Китай запустив понад половину всіх роботів у світі, поступившись лише власному рекорду 2021–2022 років, що свідчить про швидкий розвиток галузі, попри пізнішу індустріалізацію порівняно зі США.

Серед новинок HUDT – мікробот довжиною лише 1,3 см, схожий на комара, оснащений двома крихітними крилами та трьома тонкими ніжками. Цей пристрій майже непомітний неозброєним оком і призначений насамперед для інформаційної розвідки та спеціальних операцій на полі бою. Водночас розробники наголошують на його потенціалі для цивільного використання, зокрема в медичних дослідженнях, моніторингу довкілля, пошуково-рятувальних операціях, оцінці територій після токсичних забруднень чи реагуванні на природні катастрофи.

Точні характеристики мікробота, такі як вартість виробництва, час польоту чи тип батареї, наразі не розкриваються. Проте технологія вже вважається значним кроком у розвитку військових можливостей Китаю, який прагне наздогнати США в цій сфері. Очікується, що мікроботи зазнають подальших удосконалень, зокрема щодо автономності, зменшення розмірів та нових функцій.

Поки невідомо, коли ці дрони увійдуть до регулярного арсеналу Китаю, але їхній потенціал для військового та цивільного застосування відкриває широкі перспективи для подальшого розвитку.

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