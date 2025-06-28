Анджей Дуда отримав найвищу нагороду України – орден Свободи

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи під час його візиту до Києва.

Фото: armyinform

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Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи. Про це йдеться в указі №439, опублікованому на сайті Офісу президента. Наразі Дуда перебуває з візитом у Києві.

Згідно з указом, Анджей Дуда отримав нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орден Свободи є найвищою державною нагородою України, якою можуть бути відзначені як громадяни країни, так і іноземці чи особи без громадянства. Нагорода вручається за виняткові заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, захисті конституційних прав і свобод.

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