Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

Анджей Дуда прибув до Києва перед завершенням каденції.

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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де в нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. На центральному залізничному вокзалі столиці його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

Цей візит є останнім для Дуди на посаді президента Польщі, оскільки його каденція завершується в серпні 2025 року. Новим президентом країни стане консерватор Кароль Навроцький.

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