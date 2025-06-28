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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

10:45, 28 червня 2025
Анджей Дуда прибув до Києва перед завершенням каденції.
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для зустрічі із Зеленським
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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де в нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. На центральному залізничному вокзалі столиці його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

Цей візит є останнім для Дуди на посаді президента Польщі, оскільки його каденція завершується в серпні 2025 року. Новим президентом країни стане консерватор Кароль Навроцький.

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Польща Київ Володимир Зеленський Анджей Дуда

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