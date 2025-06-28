Молдова змінює правила отримання громадянства – обов’язковим стане знання румунської мови

У Молдові готують нові тести для претендентів на паспорт.

Фото: Getty Images

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Парламент Молдови у першому читанні підтримав законопроект, який запроваджує обов’язкове знання румунської мови та основних положень конституції для набуття громадянства країни. Про це повідомляється на офіційному сайті молдовського парламенту.

Новий законопроект спрямований на запобігання шахрайству та корупції шляхом посилення перевірки документів заявників. За даними парламенту, за останні роки в Молдові виявили близько 100 спроб отримати громадянство на основі підроблених документів або документів невідомого походження.

Законопроект також передбачає перевірку історії міжнародних поїздок заявників, щоб переконатися, що їм не заборонено в’їзд чи перебування в інших країнах. Крім того, будуть оцінюватися фінансове становище, стан здоров’я, сімейна історія та доброчесність кандидатів.

Законодавці також планують уточнити категорії іноземців, які мають право на натуралізацію, та визначити необхідний період легального проживання в Молдові для подання на громадянство.

Водночас, за інформацією медіапроекту «МОСТ», який висвітлює ситуацію в невизнаному «Придністров’ї», ці зміни можуть ускладнити отримання молдовського громадянства для жителів лівого берега Дністра, території, що не контролюється Кишиневом. Зокрема, законопроект скасовує можливість отримання громадянства на підставі факту проживання в країні станом на 23 червня 1990 року та донині.

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