Мін’юст США звільнив трьох прокурорів, які розслідували штурм Капітолію

У США звільнили прокурорів, що працювали над справами бунтівників.

Фото: zn.ua

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Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, які брали участь у справах, пов’язаних зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року. Про це повідомило Associated Press із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ці звільнення стали частиною дій адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованих проти юристів, які працювали над масштабними судовими переслідуваннями після подій 6 січня.

Двоє джерел зазначили, що серед звільнених – два прокурори, які обіймали керівні посади та наглядали за судовими процесами щодо штурму Капітолію в офісі федерального прокурора у Вашингтоні. Також посади позбувся адвокат, який безпосередньо вів справи, пов’язані з цими подіями.

Лист про звільнення, отриманий одним із прокурорів, підписаний генеральним прокурором Пем Бонді. У документі не вказана конкретна причина звільнення. Натомість у листі міститься посилання на «Статтю II Конституції США та закони США», як зазначено в копії, отриманій Associated Press.

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