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Пошта під атакою – у Британії листонош переслідують агресивні чайки

09:51, 28 червня 2025
У Корнуоллі через напади чайок листоноші змінили маршрути доставки.
Пошта під атакою – у Британії листонош переслідують агресивні чайки
Фото: MY.UA
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У містечку Ліскерд, що в англійському графстві Корнуолл, листоноші змушені затримувати доставку посилок через агресивну поведінку чайок. Як повідомляє Independent, місцева пошта офіційно вибачилася перед жителями за незручності та тимчасово призупинила доставку за деякими адресами.

За словами представників поштової служби, чайки атакують 一  пікірують на листонош під час роботи, що створює загрозу їхньому здоров’ю та унеможливлює своєчасну доставку пошти. У зв’язку з цим листоноші змінили маршрути, а жителям запропонували самостійно забирати посилки або вказувати адреси доставки в районах, де чайки не створюють проблем.

Мешканка Ліскерда підтвердила журналістам, що напади чайок можуть призвести до серйозних травм, і висловила підтримку рішенню пошти. Водночас деякі жителі жартома запропонували екіпірувати листонош захисними шоломами.

За інформацією Independent, агресивна поведінка чайок пов’язана з періодом гніздування та вирощування пташенят. Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами пояснило, що в цей час птахи захищають своє потомство, тому людям і тваринам варто дотримуватися безпечної дистанції. Організація зазначила, що така поведінка чайок зазвичай триває кілька тижнів, доки пташенята не підростуть і не стануть самостійними. Очікується, що до кінця серпня ситуація в Ліскерді нормалізується, і пошта відновить доставку в повному обсязі.

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тварини Велика Британія пошта

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