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Як оформити асистента для дитини з особливими освітніми потребами – роз’яснення

12:07, 28 червня 2025
Уряд пояснив, як отримати асистента в школі чи садочку.
Як оформити асистента для дитини з особливими освітніми потребами – роз’яснення
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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України пояснив процедуру отримання асистента для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) під час навчання. Такі діти можуть мати супровід асистента в освітньому процесі, яким може бути один із батьків, соціальний працівник або особа, уповноважена батьками.

Хто такий асистент дитини з ООП?

Асистент – це особа, яка допомагає дитині з особливими освітніми потребами адаптуватися до навчання. Це може бути один із батьків, соціальний працівник або уповноважена ними особа. Асистент забезпечує побутові потреби дитини, відповідає за її комфорт, безпеку та соціальну взаємодію в освітньому процесі.

Які послуги надає асистент?

Асистент допомагає дитині в таких аспектах:

  • сприяння спілкуванню та взаємодії з оточенням;
  • організація харчування, включно з годуванням;
  • моніторинг стану здоров’я;
  • підтримка під час рухової активності;
  • організація денного сну в дитячому садку;
  • виконання інших завдань, визначених індивідуальним планом дитини.

Як отримати соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання?

Для оформлення асистента необхідно виконати такі кроки:

  1. Подати копію висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку дитини, де зазначена потреба в супроводі під час інклюзивного навчання.
  2. Протягом 5 робочих днів оцінюються індивідуальні потреби дитини в супроводі.
  3. Складається індивідуальний план надання соціальної послуги.
  4. Укладається договір між батьками та надавачем послуги про супровід під час інклюзивного навчання.
  5. Подати заяву (паперову або онлайн) до виконавчого органу місцевої ради.

Умови участі асистента в навчальному процесі

Для участі асистента в освітньому процесі необхідно:

  • подати письмову заяву одного з батьків та висновок інклюзивно-ресурсного центру;
  • пройти підготовку тривалістю не менше 15 годин;
  • пройти медичний огляд;
  • укласти договір із закладом освіти за погодженням із батьками;
  • дотримуватися внутрішнього розпорядку освітнього закладу;
  • підписати угоду про участь асистента в навчальному процесі.

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діти Кабінет Міністрів України

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