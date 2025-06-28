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Майор запасу та історик Олександр Алфьоров очолив Українського інститут нацпам’яті

09:15, 28 червня 2025
Кабмін призначив Алфьорова головою УІНП.
Майор запасу та історик Олександр Алфьоров очолив Українського інститут нацпам’яті
Фото: rbc.ua
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Кабінет Міністрів України призначив історика Олександра Алфьорова очільником Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Попереднім головою УІНП, з грудня 2019 до грудня 2024 року, був Антон Дробович.

Олександр Алфьоров із 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором і упорядником 15 книг та понад 100 наукових статей. З початку повномасштабного вторгнення Росії Алфьоров долучився до Збройних Сил України, ставши офіцером ССО «Азов-Київ», а з вересня 2022 року – офіцером 3-ї окремої штурмової бригади, де обіймав посаду начальника групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

У травні 2025 року Алфьоров повідомив, що був звільнений з армії за статусом багатодітного батька і отримав звання майора запасу. «Я повертаюсь до Історії. Історії — яка буде служити Україні та сприяти обороні нашої Держави від росіян-окупантів», – заявив він тоді.

Крім того, Алфьоров очолював експертну групу з дерусифікації в Києві.

Попередній голова УІНП Антон Дробович, після завершення контракту в грудні 2024 року, очолив центр у Київській школі економіки та співпрацюватиме з Офісом прокурора з питань розслідування культурних злочинів.

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Кабінет Міністрів України призначення

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