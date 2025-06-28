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Данія першою в Європі дасть громадянам авторське право на особисту зовнішність

09:33, 28 червня 2025
Данія першою в Європі запровадить закон про авторське право на тіло, обличчя та голос.
Данія першою в Європі дасть громадянам авторське право на особисту зовнішність
Фото: MediaSapiens
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Данія стане першою європейською країною, яка законодавчо закріпить за людиною авторське право на власне тіло, риси обличчя та голос. Про це повідомило видання The Guardian. 

Новий закон спрямований на боротьбу з дипфейками – реалістичними фото- чи відеоматеріалами, створеними за допомогою штучного інтелекту. Очікується, що парламент Данії ухвалить цей закон восени 2025 року. Після цього громадяни зможуть вимагати від онлайн-платформ видалення контенту, який використовує їхню зовнішність чи голос без згоди, а також звертатися до суду для захисту своїх прав. 

Автори законопроекту наголосили, що його дія не поширюватиметься на пародії чи сатиричні матеріали, щоб зберегти принципи свободи слова. Данія також планує просувати цю ініціативу під час свого майбутнього головування в Раді Європейського Союзу. 

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Європа право Данія

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