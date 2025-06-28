Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного Суду

08:17, 28 червня 2025
Новим суддею КСУ за квотою Президента став Олександр Водянніков.
Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський ввечері 27 червня підписав указ про призначення суддею Конституційного Суду України Олександра Водяннікова.  

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України. У 2019 році був включений до складу Комісії з питань правової реформи при Президенті України.  

Раніше, у 2014-2019 роках він також був членом Ради з питань судової реформи та брав участь у розробці змін до Конституції в частині правосуддя та проекту нової редакції Закону «Про Конституційний Суд України». Він брав участь у відповідному конкурсі до КСУ неодноразово.  

У березні 2025 року Конкурсна комісія з відбору кандидатів до КСУ рекомендувала Президенту обрати з трьох кандидатур.  

Так, крім Олександра Водяннікова відбіркова комісія подала кандидатури Михайла Савчина та Юрія Барабаша. Отже, Президент зробив свій вибір і тепер є сподівання, що робота КСУ буде розблокована. Нагадаємо, з січня 2025 року КСУ втратив необхідний кворум для прийняття рішень. Також нагадаємо, що у 2021 році Олександр Водянніков в інтервʼю «Судово-юридичній газеті» зазначив, що «КСУ не має бути залучений до політичних процесів, але формування constitutional policy є його безпосередньою функцією». 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя КСУ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді