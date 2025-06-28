Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного Суду

Новим суддею КСУ за квотою Президента став Олександр Водянніков.

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Президент Володимир Зеленський ввечері 27 червня підписав указ про призначення суддею Конституційного Суду України Олександра Водяннікова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України. У 2019 році був включений до складу Комісії з питань правової реформи при Президенті України.

Раніше, у 2014-2019 роках він також був членом Ради з питань судової реформи та брав участь у розробці змін до Конституції в частині правосуддя та проекту нової редакції Закону «Про Конституційний Суд України». Він брав участь у відповідному конкурсі до КСУ неодноразово.

У березні 2025 року Конкурсна комісія з відбору кандидатів до КСУ рекомендувала Президенту обрати з трьох кандидатур.

Так, крім Олександра Водяннікова відбіркова комісія подала кандидатури Михайла Савчина та Юрія Барабаша. Отже, Президент зробив свій вибір і тепер є сподівання, що робота КСУ буде розблокована. Нагадаємо, з січня 2025 року КСУ втратив необхідний кворум для прийняття рішень. Також нагадаємо, що у 2021 році Олександр Водянніков в інтервʼю «Судово-юридичній газеті» зазначив, що «КСУ не має бути залучений до політичних процесів, але формування constitutional policy є його безпосередньою функцією».

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