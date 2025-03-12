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Стали відомі три фінальні кандидатури на крісло судді Конституційного Суду за квотою Президента

19:32, 12 березня 2025
Президент Володимир Зеленський обиратиме серед трьох кандидатів – у фінал вийшли Олександр Водянніков, Михайло Савчин та Юрій Барабаш.
Стали відомі три фінальні кандидатури на крісло судді Конституційного Суду за квотою Президента
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Конкурсна комісія, які відбирає кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України за квотою Президента, провела співбесіди та визначилася з трійкою фіналістів.

Нагадаємо, перед цих кандидатів відбирала Дорадча група експертів, де переважний голос мають міжнародні експерти.  

Отже, Комісія ухвалила рекомендувати Президенту Володимиру Зеленському призначити на посаду судді Конституційного Суду України таких осіб:

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України

Савчин Михайло Васильович – директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Зауважимо, що в 2024 році Дорадча група експертів надала негативний висновок Михайлу Савчину, який тоді претендував до КСУ за квотою парламенту. Але потім передумала.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя КСУ президент

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