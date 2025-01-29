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Дорадча група експертів переглянула власні негативні висновки — створено прецедент

08:13, 29 січня 2025
Також Дорадча група експертів вирішила не враховувати негативні висновки Етичної ради.
Дорадча група експертів переглянула власні негативні висновки — створено прецедент
Джерело фото: Дорадча група експертів
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Дорадча група експертів (ДГЕ), яка задіяна у попередньому відборі кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, докорінно змінила свою попередню практику.

Так, 28 січня 2025 року ДГЕ надала позитивний висновок кандидатці, яка у минулому році отримала від ДГЕ негативний висновок.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 28 січня Дорадча група експертів за підсумками співбесіди допустила до другого етапу конкурсу – виконання практичного завдання, 23 кандидата на посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради та Президента.

Серед інших кандидатів допуск отримала член правління Центра політико-правових реформ та радник голови Верховної Ради Юлія Кириченко.

При цьому 23 березня 2024 року, за підсумками співбесіди під час попереднього конкурсу на посади суддів КСУ по квоті парламенту, Юлія Кириченко отримала від ДГЕ негативний висновок.

Аналогічно Дорадча група експертів переглянула негативний висновок і стосовно кандидата на посаду судді КСУ по квоті парламенту, директора Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету Михайла Савчина.

23 березня 2024 року він також отримав від ДГЕ негативний висновок і припинив участь у конкурсі.

Втім на цьому сюрпризи від ДГЕ не закінчилися, оскільки Дорадча група експертів вирішила не враховувати ще й дійсні негативні висновки Етичної ради, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Так, ДГЕ визнані такими, що відповідають критерію «високі моральні якості» старший детектив НАБУ Роман Яроменок та адвокат Владислав Іващенко.

Разом з тим, 23 червня 2022 року Роман Яроменок отримав негативний висновок від Етичної ради. А Владислав Іващенко отримав свій негативний висновок нещодавно – 19 червня 2024 року.

Таким чином, виник цікавий прецедент, коли один орган, який відповідає за перевірку доброчесності кандидатів, фактично вважає помилковими не тільки власні негативні висновки, але й негативні висновки, складені іншим схожим за своїми повноваженнями органом.

Нагадаємо, що і Дорадча група експертів, і Етична рада складаються з шести осіб, троє з яких є іноземними експертами у сфері права.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя КСУ

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