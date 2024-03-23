Кого з кандидатів на посади суддів Конституційного Суду визнано доброчесними: рішення Дорадчої групи експертів

Наступний етап - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня.

Джерело фото: Дорадча група експертів

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Дорадча група експертів 23 березня 2024 року визначала список кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів України та Верховної Ради, які визнані доброчесними та отримали допуск до наступного етапу конкурсу – письмового оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права.

За підсумками співбесід, які відбулися з 2 по 8 березня, Дорадча група експертів визначила список доброчесних кандидатів.

Всього дорадча група експертів допустила до етапу іспиту трьох кандидатів по квоті З’їзду суддів та шість по квоті Верховної Ради.

Кандидати по квоті З’їзду суддів, які отримали допуск до наступного етапу:

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (також отримала допуск і за квотою Верховної Ради)

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Відповідно, негативні висновки отримали кандидати:

Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Ратуш Володимир Борисович – адвокат

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

Щодо кандидатів на посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради, результати наступні.

Кандидати по квоті Верховної Ради, які отримали допуск до наступного етапу:

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Професор кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка.

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Відповідно, негативні висновки отримали:

Андрейчук Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області

Войнарівський Микола Миколайович – суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області

Камінська Наталія Василівна – професор Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба)

Кармаза Олександра Олександрівна – член Центральної виборчої комісії

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центру політико-правових реформ, старший юрист ТОВ, займається підприємницькою діяльністю в сфері права

Любченко Павло Миколайович – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Музика Максим Васильович – суддя Господарського суду Хмельницької області

Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Павліш Павло Васильович – народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики («Слуга народу»). До цього працював на різних посадах на підприємствах (юрисконсульт ТОВ «Авто-Електромаш», ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» тощо)

Радутний Олександр Едуардович – адвокат, член Вченої ради Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого

Рогатюк Ігор Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України (раніше працював у Національній академії прокуратури)

Савчин Михайло Васильович – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

Слід зазначити, що відповідно з умовами добору суддів КСУ, через нестачу кандидатів, на одну з вакантних посад суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, Рада суддів України тепер має оголосити новий конкурс.

Наступний етап конкурсу - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня 2024 року. Оцінювання буде відбуватися одночасно для всіх кандидатів з відповідною online трансляцією.

Зазначимо, що інші кандидати на посади суддів КСУ по квоті як З’їзду суддів, так і Верховної Ради, раніше припинили участь у конкурсі за власним бажанням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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