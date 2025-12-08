  1. В Україні

Зеленський чекає доповіді Умєрова та Гнатова щодо готовності США коригувати мирний план

09:06, 8 грудня 2025
Умєров і Гнатов вирушили до Європи після переговорів із представниками Трампа, щоб передати Зеленському деталі можливих змін у мирному плані США.
Зеленський чекає доповіді Умєрова та Гнатова щодо готовності США коригувати мирний план
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вже прямують до Європи, де мають надати доповідь щодо того, наскільки Сполучені Штати готові коригувати окремі елементи мирного плану.

За словами Глави держави, останні дні Умєров і Гнатов провели змістовні переговори з представниками президента США Дональда Трампа.

«Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з «рускімі», – заявив Зеленський.

Він також нагадав, що у суботу мав розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером, подякувавши за їхню готовність працювати у режимі 24/7.

«Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі», – резюмував Президент.

