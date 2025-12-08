  1. В Украине

Зеленский ожидает доклада Умерова и Гнатова о готовности США корректировать мирный план

09:06, 8 декабря 2025
Умеров и Гнатов отправились в Европу после переговоров с представителями Трампа, чтобы передать Зеленскому детали возможных изменений в мирном плане США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов уже направляются в Европу, где должны представить доклад о том, насколько Соединенные Штаты готовы корректировать отдельные элементы мирного плана.

По словам Главы государства, последние дни Умеров и Гнатов провели содержательные переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

«Я ожидаю от них детальную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с “рускімі”», – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в субботу имел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, поблагодарив их за готовность работать в режиме 24/7.

«Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсуждать только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе», – резюмировал Президент.

