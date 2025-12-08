Як отримати винагороду за знайдений баг у держсистемі: Кабмін прописав правила
Уряд ухвалив постанову №1580, яка встановлює новий порядок того, як в Україні мають шукати та виявляти потенційні вразливості в інформаційних і комунікаційних системах, де обробляються державні дані, інформація з обмеженим доступом або функціонує критична інформаційна інфраструктура.
Суть проста: вразливість не повинна залишатися непоміченою. Якщо система працює з державними даними — її перевірятимуть, а знайдені проблеми зобов’язані усувати.
Державні ресурси перевірятимуть планово й позапланово, усі знайдені вразливості фіксуватимуться.
Передбачено навіть офіційні програми з винагородами для тих, хто знайде баги (bug bounty) — за умови дотримання правил та нерозголошення.
Документ визначає, хто, як і коли повинен проводити перевірки, як передавати інформацію про знайдені ризики та хто має реагувати на них.
Що тепер вважається «пошуком вразливостей»
Постанова пояснює: пошук або виявлення вразливостей — це не лише технічне сканування. Це широкий організаційно-технічний процес, який включає:
- пасивний або активний пошук слабких місць у системах,
- аналіз знайдених вразливостей,
- оцінку ризиків для кібербезпеки.
Які заходи тепер обов’язкові
Порядок перелічує конкретні кроки, які мають виконувати власники або розпорядники систем:
- Збирати, аналізувати та поширювати інформацію про вразливості — постійно.
- Сканувати системи, що розміщують державні ресурси в Інтернеті.
- Оцінювати стан захищеності, щоб шукати потенційні слабкі місця.
- Впроваджувати спеціальні програми пошуку вразливостей за винагороду (bug bounty) та використовувати механізми узгодженого розкриття вразливостей.
Хто відповідає за безпеку систем
Документ чітко визначає, що:
- власник або розпорядник системи повинен постійно забезпечувати пошук вразливостей від моменту введення системи в експлуатацію;
- він зобов’язаний своєчасно виявляти недоліки та усувати ризики або зменшувати можливість їх використання;
- він повинен використовувати доступні сервіси та інструменти для виявлення нових загроз.
Усі суб’єкти національної системи реагування також мають регулярно збирати та поширювати інформацію про знайдені вразливості.
Роль CERT-UA та CSIRT-команд
CERT-UA, а також регіональні та галузеві CSIRT-команди:
- поширюють інформацію про потенційні вразливості та рекомендації щодо їх усунення,
- публікують ці дані на своїх офіційних сайтах,
- повідомляють Держспецзв’язок та СБУ про всі знайдені вразливості в системах, де обробляються державні ресурси або державна таємниця.
- СБУ та Держспецзв’язок можуть надавати обов’язкові вимоги про реагування власникам систем.
Як скануватимуть державні системи
Порядок встановлює, що такі перевірки проводить Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку.
Сканування може бути:
- плановим — за затвердженим річним планом;
- позаплановим — на офіційне звернення органів влади або власників критичної інфраструктури.
Результати сканування мають передаватися:
- власнику системи — з описом знайдених вразливостей і рекомендаціями щодо реагування;
- CERT-UA або CSIRT-командам — для подальших дій у рамках національної кібербезпеки.
Оцінка кіберзахищеності
Оцінка стану захищеності проводиться відповідно до закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Після такої перевірки:
- власник системи отримує інформацію про знайдені вразливості,
- CERT-UA та CSIRT-команди також отримують повідомлення про результати.
Програми винагород за виявлені вразливості (bug bounty)
Документ дозволяє використовувати процедури, передбачені постановою №497 (2023 року), зокрема:
- запуск програм винагороди за знайдені вразливості;
- узгоджене розкриття інформації про них.
Дослідник має право:
- шукати вразливості без дозволу власника системи, якщо не втручається в її роботу;
- повідомляти про знахідку анонімно або під псевдонімом — протягом 24 годин.
Власник системи після отримання повідомлення повинен:
- перевірити інформацію,
- оцінити ризики,
- вирішити, чи вносити зміни до системи,
- повідомити дослідника та CERT-UA про своє рішення протягом 30 робочих днів.
Публічне розкриття інформації можливе тільки за згоди власника системи.
Координація з ЄС
CERT-UA отримує нову функцію — забезпечення взаємодії з Європейською базою вразливостей ENISA та координацію дій щодо узгодженого розкриття вразливостей в Україні.
Які зміни внесено до постанови №497 (2023 року)
Постанова №1580 додає:
- уточнене визначення власника системи;
- нове визначення «експлуатації вразливості»;
- уточнені умови винагородних програм;
- можливість державно-приватної взаємодії;
- чіткіші правила нерозголошення інформації;
- оновлені процедури перевірки звітів і реагування.
