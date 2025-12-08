Как получить вознаграждение за найденный баг в госсистеме: Кабмин прописал правила
Уряд утвердил постановление №1580, которое устанавливает новый порядок того, как в Украине должны искать и выявлять потенциальные уязвимости в информационных и коммуникационных системах, где обрабатываются государственные данные, информация с ограниченным доступом или функционирует критическая информационная инфраструктура.
Суть проста: уязвимость не должна оставаться незамеченной. Если система работает с государственными данными — ее будут проверять, а найденные проблемы обязаны устранять.
Государственные ресурсы будут проверять планово и внепланово, все найденные уязвимости фиксироваться.
Предусмотрены даже официальные программы с вознаграждениями для тех, кто найдет баги (bug bounty) — при соблюдении правил и нерозглашения.
Документ определяет, кто, как и когда должен проводить проверки, как передавать информацию о найденных рисках и кто должен реагировать на них.
Что теперь считается «поиском уязвимостей»
Постановление поясняет: поиск или выявление уязвимостей — это не только техническое сканирование. Это широкий организационно-технический процесс, который включает:
- пассивный или активный поиск слабых мест в системах,
- анализ найденных уязвимостей,
- оценку рисков для кибербезопасности.
Какие меры теперь обязательны
Порядок перечисляет конкретные шаги, которые должны выполнять владельцы или распорядители систем:
- Собирать, анализировать и распространять информацию об уязвимостях — постоянно.
- Сканировать системы, размещающие государственные ресурсы в Интернете.
- Оценивать состояние защищенности, чтобы искать потенциальные слабые места.
- Внедрять специальные программы поиска уязвимостей за вознаграждение (bug bounty) и использовать механизмы согласованного раскрытия уязвимостей.
Кто отвечает за безопасность систем
Документ четко определяет, что:
- владелец или распорядитель системы должен постоянно обеспечивать поиск уязвимостей с момента ввода системы в эксплуатацию;
- он обязан своевременно выявлять недостатки и устранять риски или уменьшать возможность их использования;
- он должен использовать доступные сервисы и инструменты для выявления новых угроз.
Все субъекты национальной системы реагирования также должны регулярно собирать и распространять информацию о найденных уязвимостях.
Роль CERT-UA и CSIRT-команд
CERT-UA, а также региональные и отраслевые CSIRT-команды:
- распространяют информацию о потенциальных уязвимостях и рекомендации по их устранению,
- публикуют эти данные на своих официальных сайтах,
- сообщают Госспецсвязи и СБУ обо всех найденных уязвимостях в системах, где обрабатываются государственные ресурсы или государственная тайна.
- СБУ и Госспецсвязь могут предоставлять обязательные требования по реагированию владельцам систем.
Как будут сканировать государственные системы
Порядок устанавливает, что такие проверки проводит Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи.
Сканирование может быть:
- плановым — по утвержденному годовому плану;
- внеплановым — по официальному обращению органов власти или владельцев критической инфраструктуры.
Результаты сканирования должны передаваться:
- владельцу системы — с описанием найденных уязвимостей и рекомендациями по реагированию;
- CERT-UA или CSIRT-командам — для дальнейших действий в рамках национальной кибербезопасности.
Оценка киберзащищенности
Оценка состояния защищенности проводится в соответствии с законом «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины».
После такой проверки:
- владелец системы получает информацию о найденных уязвимостях,
- CERT-UA и CSIRT-команды также получают уведомление о результатах.
Программы вознаграждений за выявленные уязвимости (bug bounty)
Документ позволяет использовать процедуры, предусмотренные постановлением №497 (2023 года), в частности:
- запуск программ вознаграждения за найденные уязвимости;
- согласованное раскрытие информации о них.
Исследователь имеет право:
- искать уязвимости без разрешения владельца системы, если не вмешивается в ее работу;
- сообщать о находке анонимно или под псевдонимом — в течение 24 часов.
Владелец системы после получения сообщения должен:
- проверить информацию,
- оценить риски,
- решить, вносить ли изменения в систему,
- сообщить исследователю и CERT-UA о своем решении в течение 30 рабочих дней.
Публичное раскрытие информации возможно только с согласия владельца системы.
Координация с ЕС
CERT-UA получает новую функцию — обеспечение взаимодействия с Европейской базой уязвимостей ENISA и координацию действий по согласованному раскрытию уязвимостей в Украине.
Какие изменения внесены в постановление №497 (2023 года)
Постановление №1580 добавляет:
- уточненное определение владельца системы;
- новое определение «эксплуатации уязвимости»;
- уточненные условия вознаградительных программ;
- возможность государственно-частного взаимодействия;
- более четкие правила нерозглашения информации;
- обновленные процедуры проверки отчетов и реагирования.
