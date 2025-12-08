Вихованець інтернату не втрачає права на житло, навіть якщо статус дитини офіційно не оформлено: Верховний Суд

ВС встановив, що держава не може позбавляти соціальних гарантій дітей, які фактично були без батьківського піклування, через власну бездіяльність.

Верховний Суд наголосив, що дитина, яка фактично була позбавлена батьківського піклування та тривалий час перебувала на повному державному утриманні, не може втратити свої соціальні гарантії лише через те, що державні органи не оформили їй відповідний статус до повноліття.

Обставини справи №494/1321/22:

Жінка, знайдена у 1997 році разом із братами без нагляду батьків, була направлена органами влади до інтернатних закладів і виховувалася на повному державному забезпеченні як дитина, позбавлена батьківського піклування. Протягом усього навчання батьки її не відвідували, а мати з 1997 року перебувала у розшуку та була визнана безвіcно відсутньою.

Попри це, вже у дорослому віці місцева влада виключила жінку зі списку осіб, які мають право на житлову компенсацію, мотивуючи це тим, що її статус нібито не був оформлений документально до повноліття.

Позиція Верховного Суду

ВС встановив:

держава фактично визнала дитину позбавленою піклування, розмістивши її у закладах на повному утриманні та надавши відповідні пільги;

офіційне ненадання статусу стало наслідком бездіяльності державних органів, а не самої дитини;

ризик помилки держави не може покладатися на дитину, яка не могла впливати на оформлення документів;

у неї виникли легітимні очікування на соціальні гарантії, включно з правом на житло чи компенсацію.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд:

скасував рішення районного та апеляційного судів, які відмовили позивачці;

повернув справу на новий розгляд;

зобов’язав суд першої інстанції врахувати фактичне позбавлення піклування та законні очікування на соціальні гарантії.

У постанові наголошено: Дитина не може втрачати соціальні гарантії через помилки державних органів. Обов’язок захисту таких дітей — повністю на державі.

