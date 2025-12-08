  1. Судебная практика
Воспитанник интерната не теряет права на жилье, даже если статус ребенка официально не оформлен: Верховный Суд

10:00, 8 декабря 2025
ВС установил, что государство не может лишать социальных гарантий детей, которые фактически были без родительского попечения, из-за собственного бездействия.
Верховный Суд подчеркнул, что ребенок, который фактически был лишен родительского попечения и длительное время находился на полном государственном обеспечении, не может утратить свои социальные гарантии лишь из-за того, что государственные органы не оформили ему соответствующий статус до совершеннолетия.

Обстоятельства дела №494/1321/22:

Женщина, найденная в 1997 году вместе с братьями без присмотра родителей, была направлена органами власти в интернатные учреждения и воспитывалась на полном государственном обеспечении как ребенок, лишенный родительского попечения. На протяжении всего обучения родители ее не навещали, а мать с 1997 года находилась в розыске и была признана безвестно отсутствующей.

Несмотря на это, уже во взрослом возрасте местные власти исключили женщину из списка лиц, имеющих право на жилищную компенсацию, мотивируя это тем, что ее статус якобы не был оформлен документально до совершеннолетия.

Позиция Верховного Суда

ВС установил:

  • государство фактически признало ребенка лишенным попечения, разместив его в учреждениях на полном обеспечении и предоставив соответствующие льготы;
  • официальное непредоставление статуса стало следствием бездействия государственных органов, а не самого ребенка;
  • риск ошибки государства не может возлагаться на ребенка, который не мог влиять на оформление документов;
  • у нее возникли легитимные ожидания на социальные гарантии, включая право на жилье или компенсацию.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд:

  • отменил решения районного и апелляционного судов, которые отказали истице;
  • вернул дело на новое рассмотрение;
  • обязал суд первой инстанции учитывать фактическое лишение попечения и законные ожидания на социальные гарантии.

В постановлении подчеркнуто: Ребенок не может терять социальные гарантии из-за ошибок государственных органов. Обязанность защиты таких детей — полностью на государстве.

