Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо України 9 грудня

Засідання ініціювала Словенія, яка у грудні головує в Раді Безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Безпеки ООН 9 грудня проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в Україні. Про це повідомила Постійна місія Словенії при ООН, передає APA.

Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) у штаб-квартирі ООН. Проведення обговорення ініціювала Словенія, яка у грудні головує в Раді Безпеки.

У Постійній місії Словенії зазначили, що ініціативу підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея. Засідання скликається на основі національного звернення Словенії.

Як відомо, Словенія з 1 грудня перебрала на себе головування в Раді Безпеки ООН, а питання України залишається пріоритетним на тлі триваючої російської агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.